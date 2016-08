Belfius wil klanten van spaarrekening richting belegging leiden

Door: redactie

Consument Op korte termijn zal Belfius de kosten voor bankdiensten niet verhogen, zo meldt het bedrijf. Maar om de kosten van de lage rente-inkomsten te compenseren en inkomsten te genereren, wil de bank meer beleggingen aan de man brengen.

Ook de Belfius-top kreeg vandaag bij de voorstelling van de halfjaarcijfers de vraag voorgeschoteld of er door de aanhoudende lage rente een verhoging van de dossierkosten voor bankdiensten zit aan te komen.



CEO Marc Raisière beloofde dat de rente voor spaarders nooit negatief zal zijn. Het gegarandeerd minimumrendement van 11 basispunten, dat de banken te hoog vinden, is een zaak van de regering, klonk het. Raisière benadrukte dat hij eerder de cliënten "wil begeleiden naar een diversificatie van de producten", in functie van bijvoorbeeld het profiel of het spaarobjectief van de klant. "We willen dat de klant ons vertrouwt voor minstens vijf producten." Zo wil Belfius dat de consument niet alleen zijn geld in spaarrekeningen steekt, maar ook in beleggingen. Lees ook Maximumtarieven voor dossierkosten bij de bank op komst

Langere termijn 'Wat we niet zullen doen omwille van het rendement, is overdreven risico's pakken. Die les heeft deze bank meer dan welke ook geleerd uit het verleden' Voorzitter Jos Clijsters "Op de korte termijn gaan we de kost van onze producten niet verhogen, door ze bijvoorbeeld te verdubbelen. Op de korte termijn komt er geen verhoging van de kosten", aldus de CEO. Anderzijds kon Raisière wel niet uitsluiten dat op er op de langere termijn een verhoging komt.



Belfius kan niet tot 2020 garanderen dat de kosten niet omhoog gaan, vulde voorzitter Jos Clijsters aan: "Neen, we weten niet hoe de rente gaat evolueren." Clijsters sloot daarbij wel "brutale maatregelen" uit, maar waar nodig zal het businessmodel met aandacht voor de klant aangepast worden.



Volgens plan inkomsten genereren door een uitbreiding van het aantal producten, met aandacht voor de kosten, luidt Clijsters' credo. "Wat we niet zullen doen omwille van het rendement, is overdreven risico's pakken. Die les heeft deze bank meer dan welke ook geleerd uit het verleden."