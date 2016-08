20 miljoen euro beloning voor Monsanto-klokkenluider

Door: redactie

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een beloning van omgerekend bijna 20 miljoen euro (22 miljoen dollar) gegeven aan een klokkenluider die aan de bel trok over fraude bij zadenproducent Monsanto. Dat meldt de advocaat van de klokkenluider vanavond.

Monsanto kwam in februari een schikking van omgerekend 72 miljoen euro overeen met de SEC over de omzetfraude rondom het belangrijke middel tegen onkruid Roundup. Het bedrijf erkende geen schuld, maar sprak wel af een onderzoek naar de boekhouding te laten doen.



De identiteit van de klokkenluider is niet bekendgemaakt, maar het gaat om een voormalig financieel medewerker van Monsanto. Klokkenluiders kunnen van de SEC een beloning tot 30 procent van het binnengehaalde bedrag opstrijken. In het geval van Monsanto gaat het om meer dan 28 procent van de schikking die Monsanto betaalde.



Sinds 2011 gaf de SEC zo al 107 dollar (96 miljoen euro) in beloningen aan 33 klokkenluiders. De grootste beloning werd in 2014 uitgekeerd en bedroeg 30 miljoen dollar, aldus de SEC volgens persagentschap Reuters.