Maus: "Tijdperk van fiscale gunstregimes is voorbij. Het publiek pikt dit niet langer"

30/08/16 - 18u04

Apple Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vandaag ook kritiek geuit op de beslissing van Europa om iPhone-fabrikant Apple een recordsom van 13 miljard euro achterstallige belastingen te laten betalen in Ierland. Ze zou een bedreiging zijn voor de "spirit van economische samenwerking" tussen de VS en de Europese Unie. Volgens Apple zelf schaadt de beslissing de jobcreatie. "Chantage", vindt professor fiscaal recht Michel Maus van de VUB.

"De acties van de Europese Commissie zouden de buitenlandse investeringen kunnen ondermijnen, het handelsklimaat in Europa en de belangrijke spirit van economische samenwerking tussen de VS en de EU", zegt de woordvoerder van het Amerikaans ministerie van Financiën in een persbericht. Lees ook Apple moet tot 13 miljard euro boete ophoesten

"Miljardenstrop dreigt voor Apple in Ierland" "Als je tot de EU wil behoren, moet je nu eenmaal bepaalde regels respecteren en het verbod op staatssteun is daar een van. Ook multinationals moeten dit beginnen snappen." Michel Maus, professor fiscaal recht

Michel Maus

Voor professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) toont de beslissing van de Europese Commissie aan dat ze hier een "strijdpunt" van maakt. "Eerder werd België aangepakt, met het systeem van de 'excess profit rulings', en ook Luxemburg en Nederland waren al aan de beurt. En de reeks zal nog langer worden."



"Het klopt niet wat Apple zegt, dat dit de soevereiniteit van lidstaten in fiscale aangelegenheden aantast", zegt Maus. "Als je tot de EU wil behoren, moet je nu eenmaal bepaalde regels respecteren en het verbod op staatssteun is daar een van. Ook multinationals moeten dit beginnen snappen. Ierland heeft met 12,5 procent al het laagste tarief van vennootschapsbelasting van alle Oeso-landen en dan nog is het niet genoeg."



Chantage

"Als Apple zegt dat de Commissie de jobcreatie schaadt, is het bezig met chantage," aldus Maus. "Fiscaliteit is slechts één argument om zich ergens te vestigen. Als ze een lager tarief willen dan in Ierland zullen ze bovendien ver moeten gaan zoeken. Apple argumenteerde ook dat het Ierland nooit vroeg om de belastingdeals. Maar maandag nog waarschuwden Amerikaanse multinationals, waaronder Apple, in een brief aan Nederland dat een belastinghervorming hen mogelijk zou aanzetten het land te verlaten."



"Uiteindelijk komt de factuur wel terecht bij de landen die de belastingdeals hebben gesloten. De multinationals die staatsteun moeten terugbetalen, zullen de schade op hen verhalen. Dat was ook al zo toen de Commissie de 'excess profit rulings' in ons land onder vuur nam. Daarom tekende België, en nu ook Ierland, beroep aan."



"Maar alle landen, zeker de Europese, realiseren zich dat het tijdperk van fiscale gunstregimes voorbij is", besluit Maus. "Ook het publiek pikt dit niet langer."