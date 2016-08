Bewerkt door: Redactie

Voor BNP Paribas Fortis is het duidelijk: duurdere bankdiensten zijn onvermijdelijk om het verlies aan inkomsten te compenseren. Zo worden vanaf 1 september de dossierkosten voor woonkredieten verhoogd. Ook andere banken zoeken manieren om de lagere rente-inkomsten te compenseren.

Het probleem is langer gekend en de banksector hamert er al langer op: de huidige historisch lage marge maakt het voor de Belgische banken steeds moeilijker om winst te puren. Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis: "Vanaf 2017 zal het pijn beginnen pijn doen (...) Voor deze bank en voor andere Belgische banken en de Belgische banksector zullen vanaf 2017 de huidige rentestand en de vlakke rentecurve pijn beginnen doen."



BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, zal door dit "renteprobleem" op "elke lijn van de resultaten van de bank werken", aldus Jadot. Dus ook de inkomsten: hiervoor verwijst de topman ook naar de oproep van sectororganisatie Febelfin om het gegarandeerde minimumrendement van 0,11 procent op het gereglementeerd spaarboekje te herbekijken. "We pleiten absoluut niet voor een voor een negatieve rente voor de consument", maar "er is wel nog manoeuvreerruimte".



De Belgische banken haalden tot nog toe hun inkomsten immers uit de rentemarges, door het omzetten van deposito's in kredieten, zei de topbankier. Maar op dit punt snijdt de lage rente in de inkomsten. De huidige situatie met de winstgevendheid van de marges, zal volgens Jadot moeten herzien worden door één met meer inkomsten uit betaling voor diensten.



Zo zal Fortis vanaf 1 september de dossierkosten voor woonkredieten verhogen. Voor nieuwe dossiers zal niet langer 350, maar 500 euro worden aangerekend. Bij een interne herfinanciering zal de kostprijs stijgen van 350 naar 700 euro, zo meldt De Tijd.



Jadot kreeg ook de vraag voorgeschoteld of zijn bank zoals KBC een nulrente wil invoeren voor de spaarboekjes van bedrijven (KBC zal hiervoor die bedrijfsrekeningen omzetten in niet-gereglementeerde spaarrekeningen, nvdr). Er is hierover nog geen beslissing genomen, maar de banken gaan met de lage rentes wel op zoek naar inkomsten, luidde het.



Verscheidene banken zoeken manieren om de lagere rente-inkomsten te compenseren. Ondere andere hogere tarieven voor zichtrekeningen en kostenaanrekeningen voor kredietkaarten liggen op tafel. In het voorjaar wees Luc Versele, CEO van Crelan, erop dat banken ook inkomsten kunnen halen uit goed advies. Zelf heeft de bank voorlopig geen concrete plannen om klanten te laten betalen voor advies, bijvoorbeeld over belegginen of kredieten.