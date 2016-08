Maximumtarieven voor dossierkosten bij de bank op komst

Bewerkt door: Redactie

30/08/16 - 16u33 Bron: Belga, De Tijd

video Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil nog dit jaar maximumtarieven vastleggen voor dossierkosten bij de banken. Hij doet dat in reactie op BNP Paribas Fortis, dan vanmorgen verklaarde dat duurdere bankdiensten onvermijdelijk zijn om het verlies aan inkomsten te compenseren. Zo worden vanaf 1 september de dossierkosten voor woonkredieten verhoogd. Ook andere banken zoeken manieren om de lagere rente-inkomsten te compenseren.

'Ik begrijp zeer goed dat consumenten niet kunnen begrijpen dat de banken aan de ene kant winst boeken, wat op zich een goed zaak is, en aan de andere kant de kosten verhogen' CD&V-vicepremier Kris Peeters De kosten moeten voor Peeters ook transparanter worden. "We hebben verschillende banken gecontacteerd en het is onduidelijk hoe de dossierkosten worden aangerekend. Er moet snel duidelijkheid komen." Peeters wil de maximumbedragen voor dossierkosten vastleggen via een koninklijk besluit.



"Ik begrijp zeer goed dat consumenten niet kunnen begrijpen dat de banken aan de ene kant winst boeken, wat op zich een goed zaak is, en aan de andere kant de kosten verhogen. Ik denk dat de banken tekst en uitleg moeten geven, niet alleen aan de minister van Consumentenzaken, maar ook aan de minister van Financiën. We zullen daar de komende weken initiatieven rond nemen", zei Peeters bij vtm. BNP Paribas Fortis was in het eerste halfjaar goed voor een miljard euro winst. Lees ook BNP Paribas Fortis ziet winst stijgen naar miljard euro

Herfinanciering? 2x zoveel betalen!

Lage rente Het probleem is langer gekend en de banksector hamert er al langer op: de huidige historisch lage marge maakt het voor de Belgische banken steeds moeilijker om winst te puren. Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis: "Vanaf 2017 zal het pijn beginnen pijn doen (...) Voor deze bank en voor andere Belgische banken en de Belgische banksector zullen vanaf 2017 de huidige rentestand en de vlakke rentecurve pijn beginnen doen."



BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, zal door dit "renteprobleem" op "elke lijn van de resultaten van de bank werken", aldus Jadot. Dus ook de inkomsten: hiervoor verwijst de topman ook naar de oproep van sectororganisatie Febelfin om het gegarandeerde minimumrendement van 0,11 procent op het gereglementeerd spaarboekje te herbekijken. "We pleiten absoluut niet voor een voor een negatieve rente voor de consument", maar "er is wel nog manoeuvreerruimte".



De Belgische banken haalden tot nog toe hun inkomsten immers uit de rentemarges, door het omzetten van deposito's in kredieten, zei de topbankier. Maar op dit punt snijdt de lage rente in de inkomsten. De huidige situatie met de winstgevendheid van de marges, zal volgens Jadot moeten herzien worden door één met meer inkomsten uit betaling voor diensten.