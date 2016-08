Frankrijk wil onderhandelingen over TTIP stopzetten

Bewerkt door: Redactie

30/08/16 - 08u32 Bron: Belga

© epa.

De Franse regering gaat de Europese Commissie in september vragen de onderhandelingen over TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, stop te zetten. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Matthias Fekl (foto) vanochtend gezegd op de radio RMC.

Volgens Fekl is er in Frankrijk geen politieke steun meer voor de onderhandelingen. Tijdens het weekend had de Duitse minister van Economie Sigmar Gabriel ook al laten optekenen dat de onderhandelingen rond TTIP mislukt zijn.



TTIP zou de grootste vrijhandelszone ter wereld in het leven roepen, met zowat 800 miljoen inwoners. Maar aan beide kanten van de Atlantische Oceaan is het enthousiasme over het handelsverdrag de laatste tijd flink getemperd.