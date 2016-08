Voka: "Regering, bespaar, hervorm en investeer"

Door: redactie

Voka-topman Hans Maertens. © belga.

In een open brief aan de federale en Vlaamse regering dringt het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka er op aan om ook in de tweede helft van de legislatuur in te zetten op besparen, hervormen en investeren. "Er is veel gebeurd, maar wellicht moet het moeilijkste nog komen", luidt het in de brief, die door 80 vooraanstaande Vlaamse ondernemers ondertekend werd en vandaag in een aantal kranten staat.