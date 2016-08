Politie maant actievoerder aan om tent op te ruimen

Door: redactie

Een vakbondsman die uit protest tegen zijn ontslag al 70 dagen kampeert voor de bedrijfspoort van radiatorenfabrikant Vasco, heeft van de politie het verzoek gekregen om zijn tent en spandoeken op te ruimen. Volgens burgemeester Lydia Peeters van Dilsen-Stokkem zijn er enkele klachten binnengekomen over de inname van het openbaar domein door actievoerder Ali Cetin. Vooraleer er maatregelen worden genomen, staat er nog een overleg op de agenda.

Cetin vecht al 70 dagen zijn ontslag aan bij Vasco. De ABVV-afgevaardigde stelt dat het bedrijf papieren is kwijtgespeeld en hij daardoor als ongewettigd afwezig geregistreerd stond. Op basis van een puntensysteem, dat onder meer deze afwezigheden aanrekent, was Ali Cetin bij degenen die bij een herstructurering werden ontslagen. De man in kwestie houdt vol dat zijn lidmaatschap van de vakbond de échte reden van zijn ontslag is. Hij is van plan voor de bedrijfspoort te kamperen tot hij zijn job terugkrijgt. Dat lijkt echter heel onwaarschijnlijk, vooral omdat zijn eigen vakbond heeft ingestemd met het hanteren van het puntensysteem om te bepalen wie zou ontslagen worden.



Precies op de 70ste dag van zijn actie had Cetin maandag een aantal vrienden en familieleden uitgenodigd aan zijn tentje. Net op dat moment kwam de politie langs met de vraag om alles op te ruimen. "Ik heb inderdaad de politie poolshoogte laten nemen, omdat er een aantal klachten gekomen zijn over de inname van het openbaar domein", zei burgemeester Peeters. "Ik wou ook weten of er problemen zijn qua veiligheid. We hebben nu echter afgesproken om dinsdag een vergadering te beleggen, waar ik de man zelf wil horen. Pas daarna zullen we beslissen welke acties ondernomen moeten worden."