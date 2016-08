Cornu blijft aan hoofd NMBS tot opvolger gevonden is

Door: redactie

NMBS Het kantoor Odgers Berndtson heeft vandaag de opdracht gekregen om een opvolger te zoeken voor de CEO van de NMBS, Jo Cornu. Dat meldt minister van Mobiliteit François Bellot. Cornu heeft bevestigd dat hij gedurende de hele procedure zijn functie verder zal blijven uitoefenen.

Cornu diende in mei zijn ontslag in. Gezien de opzegperiode van 3 maanden zou hij op 31 augustus het bedrijf verlaten. Maar het was al snel duidelijk dat de procedure om een opvolger te vinden tegen die datum niet afgerond zou zijn.



Intussen werd voor de vervanging van Jo Cornu als CEO van de NMBS een overheidsopdrachtprocedure gestart om een headhunter aan te wijzen. Het kabinet van voogdijminister Bellot werd bijgestaan door het advocatenkantoor CMS voor de opmaak van het bestek, het onderzoek van de offertes en het opstellen van het toewijzingsverslag.



Vandaag werd de opdracht aan kantoor Odgers Berndtson toegewezen. Dat bureau beschikt nu over een termijn van 4 weken om aan minister Bellot een lijst van kandidaten voor te leggen die aan het vereiste profiel beantwoorden.