BNP Paribas Fortis ziet winst stijgen naar miljard euro

29/08/16 - 09u03 Bron: Belga

BNP Paribas Fortis heeft in de eerste zes maanden van het jaar de winst met 4,8 procent zien stijgen naar 1,019 miljard euro. Dat blijkt uit de halfjaarresultaten van de grootbank.

De inkomsten stegen 1,3 procent tot 3,631 miljard euro. In België stegen de inkomsten 0,6 procent, "ondanks de uitdagende economische omstandigheden, een daling in de financiële vergoedingen bij Retail Banking België en de negatieve impact van de herfinanciering van hypothecaire leningen". Buiten België namen de inkomsten 2,4 procent toe.



Het bedrijfsresultaat steeg 0,3 procent tot 1,158 miljard euro. Netto hield BNP Paribas Fortis 1,019 miljard euro over.



De bank spreekt zelf van "goede resultaten in uitdagende omstandigheden".