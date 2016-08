Vlaanderen op eerste economische missie naar Guinée

Door: redactie

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts, bevoegd voor de havens, vertrekt vandaag op zending naar West-Afrika. Het is de allereerste keer dat Vlaanderen daarbij de republiek Guinée aandoet. Dat land, dat vorig jaar nog getroffen werd door de ebola-epidemie, bereidt met behulp van internationale instellingen een relanceplan voor.

Ook Ivoorkust, het tweede land dat de minister en 55 Vlaamse bedrijven zullen bezoeken, kruipt geleidelijk overeind op economisch en politiek vlak.



Beide landen zijn erg bewust gekozen als bestemming voor de havenzending, luidt het bij Flanders Investment & Trade (FIT), dat de missie organiseert. Sub-Sahara Afrika heeft het afgelopen decennium immers een enorme economische groei doorgemaakt. Daarbij steeg het aantal buitenlandse investeringen en ontstond er een Afrikaanse middenklasse. Vlaanderen blijft geloven in verdere economische groei, ondanks de daling van de grondstofprijzen.



Havens

Guinée, dat sinds kort ook een partnerland is van de federale ontwikkelingssamenwerking, is de dertiende markt voor Vlaanderen in Sub-Sahara Afrika. Er is potentieel in de havenontwikkeling en het land is rijk aan landbouwproducten. Naast de Vlaamse havens nemen ook bedrijven die actief zijn in maritiem transport, logistiek of de agro-industrie aan de missie deel.



Modernisering

Ivoorkust staat in de regio op de zesde plaats als exportmarkt voor Vlaanderen. De uitvoer steeg vorig jaar met 12 procent. De lokale overheid heeft een ontwikkelingsprogramma klaar waarbij de nadruk ligt op een verdere modernisering van de infrastructuur en op de diversificatie van de economie, met meer nadruk op de verwerking van landbouwproducten en grondstoffen (onder meer cacao).



"Vlaanderen is een open exporteconomie. We danken onze welvaart aan onze handelsrelaties met de rest van de wereld", beklemtoont minister Weyts. "Sub-Sahara Afrika biedt veel kansen voor onze bedrijven, maar je moet ze wel gaan opzoeken. Het zal niet in de schoot vallen van al wie rustig thuis blijft".