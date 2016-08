Banken willen gesprek met regering over minimumrente

Bewerkt door: Redactie

De banken willen een gesprek voeren met de regering over de wettelijke minimumrente van 0,11 procent op de spaarboekjes. Dat zegt Michel Vermaerke, topman van de federatie van financiële instellingen Febelfin in Het Laatste Nieuws.

Vermaerke wijst op de "experimentele tijden" die de banken doormaken, met historisch lage rentes als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank.



In België spelen evenwel nog andere elementen mee, zegt hij in een toelichting aan Belga, met name de hoge fiscaliteit voor de banken. "De belastingen voor de banken zijn gestegen van 150 miljoen euro in 2007 naar 1,4 miljard euro vandaag. Dat weegt op de banken". De minimumrente die banken moeten bieden op gereglementeerde spaardeposito's, met name 0,11 procent, is in geen enkel ander EU-land van kracht, aldus nog de Febelfin-topman.



Febelfin vraagt daarom een gesprek met de regering, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de Nationale Bank. "We willen met open geest een gesprek over het lage rentebeleid, de minimumrente en de lasten en regels die extra bezwarend zijn in België". Febelfin wacht nog op een antwoord van de minister.