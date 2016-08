Marc Coucke: "Geen sprake van gesjoemel bij Omega Pharma"

Door: redactie

26/08/16 - 21u05

Volgens nieuwe eigenaar Perrigo zou er jarenlang gesjoemeld zijn met de boekhouding van Omega Pharma, het farmaceutische bedrijf dat voorheen geleid werd door Marc Coucke. Perrigo dreigt met een potentiële claim van 250 miljoen euro, maar volgens Coucke is daar helemaal niets van aan: "Er is helemaal niet gesjoemeld. Voor elke euro is hard gewerkt, elke euro is correct verdiend", bijt Coucke van zich af in een persbericht.

Ik stel vast dat ik voor de vele aantijgingen geen onderbouwingen zie." Marc Coucke Volgens Perrigo zou Omega Pharma bepaalde onverkochte producten toch als verkocht geklasseerd hebben in de boekhouding, waardoor die er mooier uitzag dan ze in werkelijkheid was. Dat zou het bedrijf gedaan hebben met geheime afspraken met bepaalde klanten, waaronder Febelco, de grootste Belgische groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen. "Met stijgende verbazing lees ik de steeds weerkerende pogingen in diverse media om het imago van Omega Pharma en mezelf als ondernemer te beschadigen" schrijft Coucke. Lees ook "Marc Coucke heeft jarenlang gesjoemeld"

"Correcte prijs" "Perrigo heeft met Omega Pharma een prachtig bedrijf gekocht en daarvoor een correcte prijs betaald. Bij de overname heeft Omega Pharma alle boeken op tafel gelegd. Tientallen en tientallen adviseurs hebben vooraf alles intens uitgeplozen. Wat nu gebeurt, is werkelijk surrealistisch", aldus Coucke, die vreest dat Perrigo problemen op het thuisfront wil af te wentelen op de overname van Omega Pharma. Perrigo moet zich namelijk verantwoorden in enkele class-actions.



"Ik distantieer mij volledig en formeel van de aantijgingen die in de pers gemaakt worden. We werden bij Omega omringd door de beste, en meest vakbekwame adviseurs en werden constant aan audits onderworpen. Elke verkoop was een reële verkoop. Voor elke euro is hard gewerkt, elke euro is correct verdiend", aldus Coucke.

"Omega Pharma is uniek" "Ik ben zelf het grootste slachtoffer van de koersdaling van Perrigo." Marc Coucke Coucke legt ook nog uit waarom Perrigo zo geïnteresseerd was in Omega Pharma, "een ambitieus bedrijf dat streefde naar groei, innovatie, en een combinatie van push (de apotheker raadt aan) en pull (de consument vraagt). Net dat maakte Omega Pharma zo uniek."



Coucke betreurt dat Perrigo alles in het werk zet om de verkoop te herbekijken. "Dat is bedenkelijk, maar vermoedelijk het gevolg van wijzigingen in de bestuurskamers van Perrigo. Nieuwe bezems vegen schoon. Alleen stel ik ook vast dat ik voor de vele aantijgingen die de wereld worden ingestuurd geen onderbouwingen zie."