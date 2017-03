Sneeuwstorm in noordoosten VS zwakker dan verwacht

KVDS

Met veel sneeuw en hevige wind is een winterstorm boven het oosten van de Verenigde Staten getrokken. De storm bleek minder hevig dan aanvankelijk verwacht. Meteorologen hadden tot een halve meter sneeuw in de miljoenenstad New York voorspeld, maar vanochtend pasten ze die voorspelling aan naar 15 centimeter.