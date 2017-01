Veel skiërs en lange wachtrijen in Hoge Venen

Door: redactie

22/01/17 - 21u12 Bron: vtmnieuws.be

video Voor het tweede weekend op rij zijn de skistations in de Hoge Venen geopend. Veel mensen kwamen vandaag dan ook genieten van een zonnig dagje sneeuwpret.

In Ovifat kwamen vandaag maar liefst 3.000 skiërs langs. Het is een opluchting voor de uitbaters, want na de slechte winter van vorig jaar is het eindelijk weer druk aan de skistations. Het was dan ook lang aanschuiven voor wie een paar ski's wou huren.



Momenteel ligt er op de Hoge Venen zo'n vijftig centimeter sneeuw. Alle skipistes in ons land zijn geopend. Volgende week blijven de pistes ook open, maar wie de drukte wil vermijden, gaat beter niet in het weekend.