Opgepast: kans op gladde wegen vanavond en vannacht

13/01/17 - 18u04

Vanavond en vannacht kunnen de wegen weer glad worden. Daarvoor waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer. In Vlaanderen krijgen we winterse buien, in de Ardennen valt er sneeuw, aldus het KMI. In de Ardennen kan vannacht tot 25 cm sneeuw vallen. Ook in Vlaanderen, met uitzondering van de kust, kan de sneeuw blijven liggen.