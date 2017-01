Duitsland kreunt onder sneeuwstorm, in Frankrijk sterft moeder voor ogen van haar kinderen

Door: redactie

13/01/17 - 14u43 Bron: DPA, AFP

© afp.

Een grote sneeuwstorm veroorzaakt vandaag chaos in Duitsland. Het transport in het land ondervindt sterke hinder. Ook is de elektriciteit in delen van het land uitgevallen. In Frankrijk is dan weer een moeder om het leven gekomen toen een boom op haar viel.