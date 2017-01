Uiterst zeldzaam maar nu was het prijs: dondersneeuw in Vlaanderen

Door: redactie

13/01/17 - 13u49

Een combinatie van donder en bliksem, onstuimige sneeuwbuien en windstoten. Dat is een zeer uitzonderlijk weerfenomeen genaamd 'dondersneeuw'. In ons land komt het echt zelden of nooit voor. Tot gisteravond, zo tweette Noodweer Benelux nog net niet zo enthousiast als Jim Cantore twee jaar geleden in Boston (zie filmpje).

In Kortrijk ging de winterse neerslagzone met sneeuw uitzonderlijk ook gepaard met onweer, tweette Noodweer Benelux. Bliksem in de sneeuw, er zijn niet zo gek veel Belgen die het ooit in eigen land gezien hebben.



"Dondersneeuw is erg zeldzaam", legt weerman Frank Duboccage uit. "In de Verenigde Staten worden er slechts enkele dondersneeuwbuien per jaar gemeld." Vandaar de onwaarschijnlijke blijdschap van Jim Cantore in februari 2015. De Amerikaan was door het dolle heen toen hij in Boston maar liefst zes keer dondersneeuw kon vastleggen op de camera.



De donder en bliksem worden - net zoals in de zomer - veroorzaakt door grote contrasten in temperatuur tussen de luchtlagen. "Dondersneeuw is slechts mogelijk als het op 5 km hoogte tussen 35 en 40 graden onder nul is én het aan de grond vriest", zegt Duboccage. "Dat zorgt voor een ontlading." En dus voor straf natuurgeweld.