Koudegolf eist meer dan 40 doden, vooral in Polen

Door: redactie

9/01/17 - 14u04 Bron: AFP, Belga

Een vrouw trotseert sneeuw en koude in de Servische hoofdstad Belgrado. © ap.

De koudegolf van de afgelopen dagen heeft intussen al meer dan 40 doden geëist, vooral in Polen. Het ziet er vandaag wel naar uit dat de temperaturen weer beginnen stijgen. In de Turkse metropool Istanboel bedekt een dikke laag sneeuw nog altijd de straten. Luchtvaartmaatschappijen hebben al honderden vluchten moeten annuleren.

De uit Scandinavië afkomstige koudegolf heeft gisteren in Polen tien dodelijke slachtoffers geëist. Vrijdag en zaterdag kwamen al tien anderen om door de koude. In sommige regio's in het Oost-Europese land zakte het kwik tot onder -20° C. In Tsjechië vielen sinds vrijdag zes doden, vooral daklozen.



In Italië kwamen zeven mensen om, onder wie vijf daklozen.



Op de Balkan zakte het kwik nog dieper. In het zuidwesten van Servië werd -33 opgetekend. In de Servische hoofdstad Belgrado zochten tientallen vluchtelingen hun toevlucht tot een verlaten gebouw. Deze vluchtelingen weigeren onderdak te zoeken bij de officiële asielcentra, uit angst te worden teruggestuurd naar de landen langs waar ze Servië zijn binnengekomen, zoals Bulgarije of Macedonië. Een 68-jarige dakloze werd dood aangetroffen in de Macedonische hoofdstad Skopje. In Slovakije werden van zondag tot maandag vier mensen doodgevroren teruggevonden, meldt de nieuwssite Pravda.sk.



In Wit-Rusland overleden vijf mensen door de koude, en in buurland Oekraïne nog eens zeker acht.



Afgelopen weekend moest Turkish Airlines al meer dan 600 vluchten annuleren, en maandag kwamen daar nog eens 277 vluchten bij die vanuit Istanboel moesten vertrekken. Meer dan 10.000 reizigers zitten vast in luchthavens en hotels omdat hun vlucht naar Istanboel afgelast of omgeleid werd, en voor nog eens 5.000 anderen die vast zaten in Istanboel werd logement voorzien, melde Turkish-CEO Bilal Eksi op Twitter.



Nog in Istanboel werd vandaag het verkeer op de Bosporus, een van de meest gebruikte zee-engtes ter wereld, opnieuw volledig stilgelegd door de kustwacht vanwege de slechte zichtbaarheid. Ook de veerdienst tussen de Europese en Aziatische is ook opgeschort.