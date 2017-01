Winterprik(je) zorgt voor sneeuw komende nacht

Door: redactie

Deze ochtend verwacht het KMI enkele hoge sluierwolken. Tijdens de dag neemt de bewolking toe over het noordwesten, maar blijft het droog. Maxima rond 0 graden aan de kust, van -1 tot -2 graden in het centrum en tussen -3 en -7 graden in de Ardennen. Tijdens de avond bereikt een storing het westen van het land.

In de loop van de nacht trekt deze storing naar het zuidoosten. Er valt wat sneeuw. Aan de kust is dat smeltende sneeuw of mogelijk wat aanvriezende regen, met gladheid tot gevolg. Minima rond 0 graden aan zee, -2 of -3 graden in het centrum en tot -11 graden in de Ardennen. Matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.



Motregen en smeltende sneeuw

Morgen wordt het zwaarbewolkt met soms wat neerslag, eerst onder de vorm van lichte sneeuw of aanvriezende regen die voor gladheid zullen zorgen. Later op de dag verwacht het KMI wat motregen of smeltende sneeuw in het westen van het land. De temperaturen stijgen langzaam vanaf de kust en bereiken waarden tussen 0 en -3 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 0 of +1 graad in het centrum en van +2 tot +7 graden in het westen van het land.



Zondag en maandag is het zwaarbewolkt met soms wat lichte neerslag. Het wordt ook zachter. De maxima liggen tussen 0 en +8 graden.