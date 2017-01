Waar komen mysterieuze sneeuwballen op dit veld in Tsjechië vandaan?

Door: redactie

5/01/17 - 07u45 Bron: VTM Nieuws

Dit raadsel houdt de inwoners van het Tsjechische Chrudimsko in de ban: waar komen deze sneeuwballen vandaan? Plots werd dit veld overspoeld door duizenden exemplaren, maar geen mens die ze gemaakt heeft. Hoe komen de sneeuwballen er dan wel?

Gelijkaardige mysterieuze sneeuwballen doken in november ook al op aan een strand in Siberië.



"Een zeldzaam meteorologisch verschijnsel", zeggen wetenschappers. De ballen zijn namelijk ontstaan door een bijzondere combinatie van factoren: felle wind, temperaturen rond het vriespunt en een grote, open vlakte zonder bomen of andere obstakels.