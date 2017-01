Door: redactie

4/01/17 - 19u53 Bron: vtmnieuws.be

video Goed nieuws voor de Belgen die nu op skivakantie vertrekken naar de noordelijke Alpen, want zij mogen zich aan flink wat sneeuw verwachten.

De volgende dagen kan er zelfs een meter sneeuw vallen in Oostenrijk en ook in andere skigebieden zullen de pistes er goed bijliggen. In Frankrijk en Italië daarentegen blijft de verse sneeuw grotendeels uit.