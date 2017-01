Korte winterprik zorgt voor gevaarlijke situatie op de weg

Door: redactie

Vandaag is het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met lokaal nevel en/of aanvriezende mistbanken. Over het uiterste zuidoosten van de Benelux schijnt de zon met licht positieve temperaturen. De koudste plekken situeren zich vanmiddag over het westen en centrum van België met licht negatieve temperaturen. De verwachting is dat het kwik de komende uren een fractie zal stijgen mede door de aanvoer van iets zachtere lucht uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het opletten geblazen voor een neerslagzone die over de Benelux trekt. De kans op gladheid door enerzijds ijzel en/of sneeuwval neemt significant toe, aldus Noodweer Benelux.



Winterse neerslag vanavond en vannacht

In de loop van de late namiddag/avondperiode trekt een neerslagzone vanuit het zuidwesten over de Benelux. Dit koudefront produceert op dit moment regen boven het oostelijk deel van de Britse eilanden. In België en ook Nederland kan de regen later vandaag transformeren in een winterse variant. In het uiterste westen zal dat voornamelijk regen zijn die op haar beurt ijzel kan veroorzaken. Een gevaarlijke situatie voor de mensen die zich verplaatsen in het verkeer!



