Starten we 2017 onder een wit sneeuwtapijt?

Een witte kerst zat er weeral niet in dit jaar, maar mogelijk starten we het nieuwe jaar wel met sneeuw. Eerst met smeltende sneeuw tijdens de oudejaarsnacht, maar de dagen nadien vallen er winterse buien.

Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig met enkele wolkenvelden en maxima tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. 's Avonds vormen zich op de meeste plaatsen lagen wolkenvelden, nevel en mist die plaatselijk kan aanvriezen. De minima liggen tussen 1 en -3 graden. Het KMI waarschuwt dan ook voor beperkt zicht en rijmplekken.



Woensdag wordt op de meeste plaatsen aanvriezende en hardnekkige mist verwacht. In Laag-België gaat de mist over in lage bewolking, in de Ardennen komen er opklaringen en wordt het zelfs zonnig. De maxima liggen op de meeste plaatsen rond 2 graden, maar waar de zon tevoorschijn komt, kan het kwik tot rond 4 graden klimmen. Dat is vooral in de Kempen en de Ardennen het geval. 's Nachts is er opnieuw aanvriezende mist en krijgen we minima tussen -1 en -5 graden.



Donderdagochtend is het grijs met lage wolken en nagenoeg overal aanvriezende mist. Daarna wordt het geleidelijk zonnig. Het is wel koud met temperaturen tussen 1 of 5 graden. Ook vrijdag is het zonnig met 's ochtends enkele aanvriezende mistbanken. Daarna wordt het bewolkt, maar het blijft droog. Maxima rond 3 graden.



Met oudjaar wordt het zwaarbewolkt en blijft het overwegend droog, maar lichte motregen of smeltende sneeuw zijn niet uit te sluiten. Het is fris met maxima in het centrum rond 4 graden. Ook met Nieuwjaar is er kans op regen of zelfs een sneeuwvlokje. Maandag en dinsdag vallen er winterse buien en krijgen we maxima tot 5 graden.