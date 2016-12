Het sneeuwt in de Sahara (voor het eerst in 37 jaar)

(sam)

21/12/16 - 11u32 Bron: Metro

het weer Soms, héél soms, sneeuwt het in de woestijn. Dat stelden inwoners van het Algerijnse Ain Sefra eergisteren met hun eigen ogen vast.

Het rode zand van de Sahara was bedekt onder een witte laag sneeuw, een uniek natuurverschijnsel dat 37 jaar geleden voor het laatst werd gezien. En misschien zelfs voor het eerst, want er zijn geen andere meldingen bekend. In de Saharawoestijn is de gemiddelde temperatuur dan ook 30 graden Celcius.



De sneeuw bleef ongeveer een dag liggen, veel langer dan de vorige keer, op 18 februari 1979. Toen was hij na een halfuurtje al weg.



Amateurfotograaf Karim Bouchetata legde het magische moment vast. "Iedereen was verbluft door sneeuw te zien vallen in de woestijn", zegt hij. "Het is zo'n zeldzaam fenomeen. Het zag er wonderlijk uit hoe de sneeuw op het zand viel."