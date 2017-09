Ex van Meghan Markle maakt televisiereeks over man die door vrouw verlaten wordt voor prins

Bewerkt door: aja

De geruchten over een mogelijk verloving tussen prins Harry en Meghan Markle worden steeds groter. Meghan was gisteren nog aanwezig op de openingsceremonie van de Invictus Games in Toronto, georganiseerd door prins Harry. Maar tot 2013 was Meghan nog getrouwd met producer Trevor Engelson en hij werkt momenteel aan een wel heel speciaal project. Een komedieserie over een man die door zijn vrouw verlaten wordt voor een prins.