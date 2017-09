Kapper Alberto Vermicelli komt uit de kast

avh

23/09/17 - 15u10 Bron: ANP

Alberto Vermicelli, de beroemde kapper uit Samson en Gert, is uit de kast gekomen. Dat bekende acteur Koen Crucke, die het personage 28 jaar heeft vertolkt, vanmiddag in het Nederlandse radioprogramma Spijkers met Koppen.

"Ik denk dat hij de laatste tijd toch wel uit de kast is gekomen", stelde Crucke. Eerder stelde de acteur in interviews nog dat het flamboyante personage niet homoseksueel was. In de serie Samson en Gert werd eerder ook expliciet gemeld dat Vermicelli verliefd was op Claudine, een meisje uit zijn operagezelschap.



Acteur Crucke werd begin jaren negentig gevraagd voor de rol, nadat bedenker Gert Verhulst hem had gezien als kapper in de film Koko Flanel van Urbanus. Crucke speelde sindsdien mee in 524 afleveringen van het Belgische programma.