Deze vijf blockbusters kan je dit weekend op tv zien

video Yes! Weekend! Dan bladeren wij eens door de tv-gids om te kijken welke films de Vlaamse zenders in de aanbieding hebben. Wij selecteerden vijf films die jouw weekend mee kleur zullen geven.

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Sinds Johnny Depp in 2003 voor de eerste keer zijn Jack Sparrow-kostuum aantrok, speelt de acteur in elke nieuwe rol een beetje piraat. Sparrow zal hij niet snel meer van zich kunnen afschudden, maar in dit vervolg op 'The Curse of the Black Pearl' krijgen we de allerbeste Depp te zien. En Geoffrey Rush speelt de heerlijke villain Davy Jones.



De bruiloft van Will Turner en Elizabeth Swann wordt afgelast als beiden gearresteerd worden voor het helpen ontsnappen van Jack Sparrow. Will krijgt de kans zichzelf en zijn verloofde te redden van de strop, door het kompas dat Jack bij zich heeft te overhandigen aan de nieuwe Heer van Port Royal. Jack is ondertussen doodsbang voor Davy Jones, bij wie hij een schuld heeft staan.



'Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest', vanavond om 20.10u op VIER.





Four Weddings and a Funeral Ooit door de Britten verkozen tot beste Britse film, deze romantische komedie. Niet slecht als je weet dat het land ook Monty Python en alle Bondfilms voortbracht. Hugh Grant is op zijn charmantst en de chemie met Andie MacDowell spat van het scherm.



Charles woont samen met zijn zus en is een typische Engelsman die altijd wel naar bruiloften gaat, maar zelf nooit zijn grote liefde kan vinden. Zodra hij in de nabijheid van een mooie vrouw is, weet hij vaak geen zinnig woord uit te brengen. Dan ontmoet hij de Amerkaanse jongedame Carrie op een huwelijksfeest waar hij direct verliefd op wordt, maar al snel blijkt dat ze op het punt staat met iemand anders te trouwen.



'Four Weddings and a Funeral', vanavond om 20.25u op Vitaya.





Taken 3 'Taken' is bijna tien jaar later nog altijd als een van de populairste actiefilms ooit. Liam Neeson bewees dat je geen 7 x 3 hoeft te zijn om een actieheld te zijn. Bovendien hebben wij nog maar weinig vaders gezien die zo cool zijn als zijn personage Bryan Mills, ook al belandt zijn dochter keer op keer in de klauwen van gespuis. Deze laatste aflevering van de Taken-trilogie is niet de beste, maar wel heel onderhoudend.



De wereld van ex-CIA agent Bryan Mills stort opnieuw in wanneer hij valselijk beschuldigd wordt van een moord die in zijn huis wordt gepleegd. Hij wordt op de hielen gezeten door een snuggere rechercheur, maar Mills wendt zijn speciale vaardigheden aan om de echte moordenaar op te sporen en zijn unieke vorm van rechtvaardigheid te voltrekken.



'Taken 3', vanavond om 20.30u op VTM.





Star Trek Into Darkness Star Trek Into Darkness J.J. Abrams ('Lost', 'Mission Impossible 3') is een van de populairste regisseurs van het moment. Hij wordt genoemd bij werkelijk elke grote franchise. En als hij moet kiezen tussen Star Wars en Star Trek? Dan kiest hij gewoon voor beide! Hij regisseerde vorig jaar het erg succesvolle 'The Force Awakens' en nam al twee Star Trek-films voor zijn rekening. In deze film geeft vooral Benedict Cumberbatch het beste van zichzelf als de sluwe en boosaardige Khan.



'Star Trek into Darkness' volgt de bemanning van de Enterprise, als zij terug naar de Aarde worden geroepen. Daar ontdekken ze dat een niet te stoppen terreurbeweging binnen de Starfleet de vloot heeft vernietigd, samen met alles waar zij voor staat. Als gevolg daarvan verkeert de wereld in staat van crisis en moet Captain Kirk (Chris Pine) een klopjacht leiden op de verantwoordelijken. Hij blijkt daarbij nog een persoonlijke rekening te moeten vereffenen.



'Star Trek Into Darkness', vanavond om 20.35u op Q2.