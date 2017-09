"Dit is mijn leven": Temptation Rosanna heeft opnieuw aan zich laten werken

FT

De Nederlandse Rosanna en haar vriend Niels deden als koppel mee aan Temptation Island. © RV.

Temptation Rosanna of de Nederlandse Rosanna Voorwald gaf eerder al toe dat ze de natuur af en toe een handje helpt. Zo zagen we in een YouTube-filmpje hoe ze haar lippen regelmatig liet bijwerken, nochtans vond vriend Niels - met wie ze tegen alle verwachtingen in nog altijd samen is - die vol genoeg. En in juni liet ze haar volgers op Instagram trots weten een borstvergroting te ondergaan.



Vandaag plaatste ze een nieuwe foto online waarin ze er plots weer helemaal anders uitziet. "Lips weer on fleek!" klinkt het onderschrift. En ze reageert meteen giftig op al wie commentaar heeft: "Het is mijn leven, het zijn mijn keuzes, mijn problemen, mijn fouten, mijn lessen. Moei je met je eigen zaken. Kijk naar jezelf voor je over mij praat. Mijn leven is niet het jouwe."