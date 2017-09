Meisje dat met buikspreekpoppen monden laat openvallen wint America's Got Talent met deze ongelofelijke act

Koen Van De Sype

21/09/17 - 09u10

video 1 miljoen dollar en een eigen show in Las Vegas: dat is wat Darci Lynne Farmer (12) uit Oklahoma City afgelopen nacht in de wacht sleepte toen ze de finale van America's Got Talent won. En daarmee zette de jonge buikspreekster de kroon op een werk dat begon in mei, toen ze de jury van de talentenjacht voor de eerste keer met verstomming sloeg met haar ongelofelijke en tegelijk schattige act.

Voor de finale stak ze nog een tandje bij, door op te treden met maar liefst twee poppen. En ze maakte haar favorietenrol waar. Samen met Petunia en Oscar zette ze een adembenemende versie neer van 'A Little Help From My Friends' van The Beatles, een beetje zoals we al van haar gewoon waren. Want ze is niet alleen een geweldige buikspreker, ze kan ook nog eens ongelofelijk zingen. (lees hieronder verder)