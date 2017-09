De bedgeheimen van Cath Luyten: "Ik denk dat dat het meest emotionele moment in mijn leven geweest is"

Door: redactie

21/09/17 - 08u14 Bron: Vier

© Screenshot.

video Na de uitzending van Gert Late Night wordt het altijd wat intiemer op de boot, en dan probeert James Cooke nét dat tikkeltje meer te weten te komen van de bootgasten. Gisteren deelde hij het bed met Cath Luyten, die heel open was over haar relatie met Frank Raes en haar imago als "immer vrolijke Cath".

Cath Luyten maakt meteen duidelijk dat ze inderdaad echt wel vrolijk is, maar "er is een andere kant waar gewoon een sluimerende angst in zit". Ook over de commentaar op haar relatie met Frank Raes (en het leeftijdsverschil) is ze kordaat: "Ik ben dat kotsbeu".