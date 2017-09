Magistraten buigen zich over 'Blind Getrouwd': "Programma kan verkeerd beeld geven van huwelijk"

kv

Het college van procureurs-generaal moet voor alle gerechtelijke arrondissementen in ons land een standpunt innemen over huwelijken tussen twee personen die elkaar de dag zelf voor het eerst ontmoeten. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamer verklaard. Het concept staat al twee jaar centraal in het programma 'Blind getrouwd' en sinds kort in de Franstalige versie 'Mariés au premier regard'.

"Het gebruik van het burgerlijk huwelijk in dat soort programma's "een verkeerd beeld geven van het instituut." Koen Geens "Het lijkt me inderdaad wijs het college van procureurs-generaal te vragen een algemeen standpunt voor dergelijke aanvragen te bepalen", zei minister Geens in de Kamercommissie Justitie. Volgens de minister kan het gebruik van het burgerlijk huwelijk in dat soort programma's "een verkeerd beeld geven van het instituut, dat de uitdrukking is van de wens om een duurzame leefgemeenschap te creëren".

"Huwelijk is geen testfase" In het programma brengt een team van "experts" vier alleenstaande mannen en vrouwen samen. Ze trouwen en na verloop van tijd moeten ze beslissen of het huwelijk voortduurt of dat ze scheiden. Minister Geens waarschuwde dat het huwelijk geen "zoekinstelling of testfase" is. "Het gaat erom bewust te zijn van de gevolgen" van zo'n daad: het overlijden van de partner, die schulden met zich kan meedragen, reeds kinderen hebben, de sociale en fiscale gevolgen, enzovoort. "Een huwelijk brengt gevolgen met zich mee."