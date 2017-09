Goed nieuws voor de fans: er komt een Thuislied

Door: redactie

20/09/17 - 13u06 Bron: VRT

Frank pakt zijn Simonneke eens goed vast. © VRT.

De makers hebben de begintune van Thuis omgetoverd tot een volwaardig nummer. Eén probleem: 'Je ben thuis' heeft nog geen videoclip. Maar geen nood, jij kan die maken.

'Je bent thuis' heeft muzikaal gezien alles in huis om een hit te worden. De clip wordt in november ingeblikt, maar de VRT heeft nog geen regisseur.



Daarom is OpenVRT, een community voor digitale creatievelingen in Vlaanderen tussen 18 en 34 jaar, nog op zoek naar jonge fans om een originele video in elkaar te flansen. Eentje die helemaal past in de 'Thuis'-sfeer.



De winnaar van het meest originele idee krijgt een budget van 1.500 euro om zijn of haar concept te realiseren. Je hebt nog tot 20 oktober om aan deze wedstrijd deel te nemen. Meer informatie vind je hier. Tot het volledige nummer gelanceerd wordt, kan je van een korte versie genieten.