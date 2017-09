Sabine Hagedoren vertelt voor het eerst over dood van haar man: "Af en toe kop in het zand. Zo hou ik het vol"

CELIEN MOORS

Eén keer en dan nooit meer, ergens in de loop van een etmaal in Zuid-Afrika. Zo vertelt Sabine Hagedoren volgende week in Eric Goens' nieuwe 'Die huis' voor het eerst over het verlies van haar man Jurgen, die vorig jaar overleed aan longkanker. Voor de weervrouw betekent dat rouwproces vaak: kop in het zand, en dóórgaan. "Af en toe denk ik: wanneer komt de klop nu?"

"Ik ben er hé, schatteke. Ik ben er." Sabine (49) strijkt met haar vinger langs de foto van haar echtgenoot. Die hangt aan de muur van de woning in het Zuid-Afrikaanse Wellington die Goens uitkoos voor 'Die huis', waarmee hij een nieuwe weg inslaat met zijn portrettenreeks 'Het huis'. Het is 23 april 2017 wanneer hij er weervrouw Sabine Hagedoren ontvangt, een kleine negen maanden na het overlijden van echtgenoot Jurgen. Een week later stond Hagedoren alweer voor de weerkaarten, maar voor interviews hield ze de deur steeds gesloten. Ook Goens voorzag die njet, maar een absurd toeval deed Sabine op het vliegtuig stappen. De plek ádemde symboliek: op een boogscheut van het domein wordt de favoriete wijn van het koppel gemaakt. Een reis die nog op hun bucket list stond, die er door de ziekte van haar man nooit kwam. En dat het koppel op 23 april hun dertiende huwelijksverjaardag zou vieren, maakte de reis dubbel speciaal voor Sabine. Het enige dat nog ontbrak, zo zegt ze terwijl ze van die lievelingswijn nipt, is een regenboog. Die tekende dochter Lise op het rouwprentje van Jurgen, en verscheen als bij toeval aan de hemel na de laatste groet. Intussen heeft een regenboog voor Sabine en omgeving een andere betekenis.



Toch blijft de weervrouw met de voeten in de realiteit. Het is de eerste keer dat ze op deze manier vertelt over de ziekte van haar man, en hoe ze het afgelopen jaar doorspartelde: kíppenvel. Wellicht heeft u Sabine op het scherm nog nooit zo vaak horen schaterlachen. Zelfs wanneer het over Jurgen gaat, ontsnapt een serene lach vaker wel dan niet. Tranen? Eenmaal verdwijnt de barrière, en laat Sabine haar emoties de vrije loop. "Je kan niet altijd huilen, dan word ik zot", vertelt ze daarover. "Af en toe moet je je kop in het zand steken. Het even opzij zetten en het in een doosje steken. Da's mijn manier om het vol te houden."



