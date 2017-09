Topadvocaat Jef Vermassen werd met de dood bedreigd na zaak parachutemoord

kv

video Jef Vermassen is de laatste 20 jaar een mediafiguur geworden, daar heeft hij mee leren leven. Maar soms raken bij een assisenproces de gemoederen ook buiten de rechtbank zo verhit, dat Vermassen ook doodbedreigingen kreeg van mensen die het niet eens zijn met zijn pleidooien.



Nadat hij Els Clottemans zonder veel bewijsmateriaal kon doen veroordelen voor de parachutemoord werd zelfs zijn familie geviseerd. Dat vertelt hij vanavond in de derde aflevering van 'Vermassen'.



"De kleinkinderen mochten een paar dagen niet op de speelplaats, omdat men bang was dat ze iets aangedaan werd, omdat er een gek was die zei 'ik ga ze kapotmaken'. Dat men boos is op mij, tot daar, maar dat is erover. Moet je zo'n dingen nu doen uit wraak omdat papa niet deugt?", vraagt hij zich af.