video Er is heel wat commotie ontstaan rond de tekening van een penis in een aflevering van Maya de Bij. Het was een Amerikaanse moeder die op sociale media erg misnoegd reageerde nadat ze de afbeelding had gespot. "We vermoeden dat het om een misplaatste grap van een tekenaar gaat", zegt Hans Bourlon, CEO van Studio 100, in een reactie aan onze redactie. "Niet echt professioneel, maar wellicht zullen we nooit weten wie dit heeft gedaan. Het beeld werd intussen vervangen door een nieuwe versie."