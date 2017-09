Ruzie bij 'Sky Is The Limit': "Dave gaat rondbazuinen dat ik een overspelige homo ben"

Door: redactie

Peter Van de Berge beschuldigt Dave Wauwemans vandaag in Dag Allemaal van een lastercampagne. © Vier.

Sinds hun passage in The Sky Is The Limit zien matrassenkoning Dave Wauwermans en computerspecialist Peter Van den Berge elkaar niet meer, maar de twee zakenmannen maken wel volop ruzie. De scheldpartijen hebben vandaag in Dag Allemaal een hoogtepunt bereikt. Van den Berge spreekt van een lastercampagne door Dave: "Hij gaat rondbazuinen dat ik een overspelige homofiel ben."

Peter Van den Berge - die in The Sky Is The Limit de aandacht trok met zijn vrouw Faith en vijf kinderen - zegt vandaag dat Dave hem overal gaat zwart maken.



"Zo heeft hij slecht over mij gesproken tegen Jan Trappeniers, één van de gezichten in de onlinereeks De Gelukzoekers, waar ook Van den Berge in te zien is. Toen ik samen met Jan naar een première ging, stuurde Dave hem berichten waarin hij me uitschold voor amateur, dommerik en oplichter. Ook was hij eerder al gaan rondbazuinen dat ik seks had geëist in ruil voor een lening, aan een man dan nog! Die avond heb ik Dave via Messenger op een kordate manier laten weten dat hij daar mee moest stoppen." Maar toen was het hek helemaal van de dam, want Wauwermans zegt nu dat Van den Berge hem bedreigt.



De computerspecialist beseft dat Wauwermans gevaarlijk is omdat hij niets meer heeft: "Zijn vrouw is naar Oekraïne, zijn geld is op. Ik heb hem op social media geblokkeerd, maar dan begon hij mijn dochter van 12 lastig te vallen."



Dave heeft in Dag Allemaal gereageerd dat hij de ruzie graag uit wil klaren, liefst live op televisie. "In Gert Late Night, bijvoorbeeld."



