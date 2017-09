Ja, ze is zijn mama: Sofia Vergara en zoon Manolo lijken wel broer en zus

© photo news.

Speciaal onderonsje op de rode loper van de Emmy Awards: Sofia Vergara had voor de exclusieve gelegenheid haar zoon meegenomen, maar van een leeftijdsverschil leek nauwelijks sprake. "Ze lijken wel broer en zus", klinkt het in de reacties. Of nog: "Hij ziet er eigenlijk ouder uit dan zijn moeder."

De 26-jarige Manolo Gonzalez is het enige kind van Vargara (45). Hij werd geboren in Colombia tijdens haar korte huwelijk met haar jeugdliefde Joe Gonzalez. Twee jaar geleden gaf de actrice haar jawoord aan een andere Joe. Manganiello kent u vooral van de serie 'True Blood'.



"Het is fantastisch hier", reageerde Manolo. "Joe heeft het te druk, dus nam ze mij maar mee."



"Hij is een film aan het maken in New York. Dus ja, dan heb ik maar aan Manolo gevraagd of hij me wilde vergezellen", voegde Sofia toe.



Vargara debuteerde in 2002 in haar eerste Amerikaanse film, 'Big Trouble'. Sinds 2009 speelt ze Gloria Delgado-Pritchett in de sitcom 'Modern Family'. Voor haar televisiewerk kreeg ze in 2015 een ster op de Walk of Fame in Hollywood.