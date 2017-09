Deze actrice gaf bijna iets te veel van zichzelf bloot op de rode loper

Door: redactie

Actrice Ariel Winter (19) heeft op de rode loper van de Emmy Awards een gênant momentje nipt vermeden. De dijenhoge split van de Modern Family-ster bleek iets te riskant, waardoor het meisje haar handen nodig had om zichzelf niet te veel bloot te geven.

Voor de awardshow had Ariel een lange glitterjurk gekozen, met een kleine sleep en twee hoge splits die haar prachtige benen onthulden. Bijna had het gewaagde kledingstuk nog iets meer onthuld, maar gelukkig kon de actrice net op tijd erger voorkomen.



Ariel straalde ook toen ze naast haar vriend Levi Meaden poseerde. De acteur - die in Aftermath en The Killing meespeelde - begon bijna een jaar geleden een relatie met de actrice.