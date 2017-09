"Dit is het grootste publiek ooit. Punt uit!": Sean Spicer steelt de show tijdens Emmy Awards

© ap.

Nicole Kidman deed haar stinkende best, maar het was Sean Spicer die pas echt de show wist te stelen tijdens de Emmy Awards. Met het perfecte staaltje zelfspot zette de ex-woordvoerder van het Witte Huis het publiek naar zijn hand.

"Deze Emmy Awards hebben de meeste toeschouwers ooit. Punt uit!", schreeuwde 'Spicey' de zaal toe. Klinkt bekend in de oren? Klopt, want in januari gebruikte hij exact dezelfde woorden om de Amerikanen ervan te overtuigen dat de inauguratie van Donald Trump een knallend succes geweest was.



Gelanceerd door Colbert

Spicer werd perfect gelanceerd door talkshowpresentator en komiek Stephen Colbert. "Er is niemand die zo veel tv kan kijken dan de president", klonk het uit zijn mond. "Hij lijkt echt wel veel tijd te hebben voor dit soort dingen. Hallo mijnheer, blij dat je ons volgt! Ik kijk al uit naar de tweets."



"Of jullie het nu graag hebben of niet: de grootste tv-ster van het voorbije jaar is ongetwijfeld Donald Trump. En Alec Baldwin natuurlijk (omdat hij Trump persifleerde in de populaire comedyshow 'Saturday Night Live'; nvdr). Jullie gaan nek aan nek. Maar Alec, jij moet het natuurlijk opnemen tegen heel wat nek."



"Allemaal jullie fout"

"Elke tv-uitzending werd op een bepaalde manier wel beïnvloed door Donald Trump. Alle late night-shows, 'House of Cards', het nieuwe seizoen van 'American Horror Story',..."



"We weten allemaal dat Donald Trump de Emmy's belangrijk vindt. Hij werd verschillende keren genomineerd met zijn show 'Celebrity Apprentice', maar won nooit. Waarom hebben jullie hem geen Emmy gegeven? Ik zweer het je: als hij dat gekregen had, zou hij zich zich nooit kandidaat gesteld hebben voor het presidentschap. Dus dit is allemaal jullie fout. Ik dacht dat jullie van moreel aangetaste antihelden hielden. Jullie zien Walter White toch graag (het hoofdpersonage van Breaking Bad; nvdr)? Hij is eigenlijk Walter, maar dan blanker."



"Gefoefeld"

"Hij zal jullie dat nooit vergeven. De president heeft herhaaldelijk gezegd dat er met de Emmy's gefoefeld geweest is. Enkele jaren geleden twitterde hij zelfs dat Seth Meyers (de presentator van toen; nvdr) een absolute grap was. 'Hij is heel onaangenaam en heeft bijna geen talent', klonk het toen. 'Het lijkt alsof hij knikkers in zijn mond heeft.' Dat is nogal een beschuldiging. Wat heb je daarop te zeggen, Meyers?" De camera zwaaide daarna naar Meyers, die prompt enkele knikkers uit zijn mond liet vallen.



"De winnaar van de Emmy's is diegene die de meeste stemmen haalt. Dat is uiteraard in schril contrast met het presidentschap. Maar wat echt belangrijk is voor Trump zijn de kijkcijfers. Hij moet altijd enorm scoren en ik hoop dat dat vanavond voor ons ook het geval is. Helaas weten we op dit moment niet hoeveel mensen er aan het kijken zijn. Is er iemand die dat weet? Sean, weet jij het misschien?" Waarop Spicer zijn fel gesmaakte entree maakte.



"Hier is eindelijk je Emmy"

Colbert was lang niet de enige die Trump hard aanpakte. Neem nu actrice Julia Louis-Dreyfus. "Stel je eens een president voor die niet geliefd zou zijn door nazi's", zong ze tijdens het openingsnummer. "We hadden ook een heel verhaal rond zijn 'impeachment' voorbereid, maar we hadden schrik dat iemand ons voor zou zijn."



Ook Alec Baldwin droeg zijn steentje bij, nadat hij zelf in de prijzen gevallen was als imitator van Trump. "Je hebt er lang op moeten wachten, maar hier is dan eindelijk je Emmy", verklaarde hij triomfantelijk.



Jane Fonda liet openlijk haar afkeer blijken. "In 1980 speelde ik de hoofdrol in de komedie '9 to 5'. We lieten niet toe dat een seksistische, egoïstische, liegende en hypocriete kwezel ons onder de knoet hield. En in 2017 staan we nog steeds niet toe dat een seksistische, egoïstische, liegende en hypocriete kwezel ons onder de knoet houdt."