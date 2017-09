De Slimste Mens Ter Wereld is toe aan een nieuw seizoen: met deze hilarische video wordt de jury voorgesteld

Redactie

18/09/17 - 22u42 Bron: Eigen berichtgeving

© Kameraki.

video Fans van het bekende quizprogramma De Slimste Mens ter Wereld op VIER kunnen al op het puntje van hun stoel gaan zitten, want er komt een nieuw seizoen aan. Het vijftiende alweer. Het Laatste Nieuws was als enige bij de opnames van de trailer die dat moet aankondigen en kon al even met Erik Van Looy en de twaalfkoppige jury praten. Opmerkelijke nieuwkomer daarin is zanger Sam Gooris.