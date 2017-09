John Lithgow wint Emmy voor rol The Crown

Bewerkt door: ib

18/09/17 Bron: ANP/BuzzE

John Lighgow en Mary Yeager op de Emmy Awards. © reuters.

EMMY AWARDS John Lithgow heeft de Emmy voor de beste mannelijke bijrol gewonnen voor zijn rol in de serie The Crown. De 71-jarige Amerikaanse acteur speelt in de populaire serie van Netflix de Britse premier Winston Churchill, destijds de belangrijkste adviseur van de koningin Elizabeth II.