Alec Baldwin krijgt Emmy voor Trump-persiflage

Bewerkt door: ib

18/09/17 - 02u51 Bron: ANP/BuzzE

Alec Baldwin krijgt een Emmy voor zijn persiflage van president Donald Trump in 'Saturday Night Live'. © reuters.

EMMY AWARDS Deze nacht worden in de Verenigde Staten voor de 69e keer de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen in de Verenigde Staten.

© ap. Alec Baldwin heeft een Emmy Award gewonnen voor beste mannelijke bijrol in een comedy, voor zijn persiflage van president Donald Trump. De acteur persifleert de Amerikaanse president al een tijdje in de populaire comedyshow Saturday Night Live.



De 59-jarige Baldwin bedankte zijn vrouw Hilaria Thomas, met wie hij vorig jaar hun derde kind kreeg. "Gelukkig kregen we ons kind voordat Trump gekozen werd, want die oranje pruik werkt niet bevorderend voor je seksleven kan ik je zeggen", grapte Baldwin tijdens het in ontvangst nemen van de prijs.



Het is voor de achtste keer dat Alec Baldwin een Emmy wint. Saturday Night Live kreeg dit jaar in totaal vijf nominaties. Lees ook Hollywood maakt zich op voor Emmy Awards

Beste mannelijke bijrol John Lighgow en Mary Yeager op de Emmy Awards. © reuters. John Lithgow heeft de Emmy voor de beste mannelijke bijrol gewonnen voor zijn rol in de serie The Crown. De 71-jarige Amerikaanse acteur speelt in de populaire serie van Netflix de Britse premier Winston Churchill, destijds de belangrijkste adviseur van de koningin Elizabeth II.



Het is de zesde keer dat Lithgow een Emmy wint. Tijdens zijn dankwoord prees hij de makers van de serie en het talent van Claire Foy, die de jonge Britse koningin speelt. Ook bedankte hij de voormalige Britse premier Churchill: "Zijn leven doet ons herinneren wat leiderschap en moed inhouden in moeilijke tijden", aldus de acteur.



De serie The Crown won eerder onder meer twee Golden Globes, waaronder voor beste dramaserie, twee Screen Actors Guild Awards en twee BAFTA's.

Beste komedieserie: Veep © ap. Frank Rich en de cast van 'Veep' accepteren de Emmy Award in het Microsoft Theater in Los Angeles. © ap. Veep is bekroond met een Emmy voor beste komedieserie. De show won de felbegeerde televisieprijs voor de derde keer. Hoofdrolspeelster Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde keer op rij de Emmy voor haar hoofdrol in Veep als Selina Meyer, de fictionele (vice)president van de VS. Veep nam het op tegen de series Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley en Unbreakable Kimmy Schmidt.



Begin september maakte zender HBO bekend dat Veep stopt na het zevende seizoen. "Het besluit om te stoppen met Veep is bitterzoet", zei HBO-directeur Casey Blois destijds. "We zijn allemaal gek op de show maar we respecteren het besluit van de makers om de show tot een einde te brengen", zei Blois.



Onverwacht was de beslissing van de producenten niet. De huidige cast van de show had een contract tot en met het zesde seizoen en onderhandelde in mei over deelname aan één extra, zevende, seizoen. Het laatste deel wordt in 2018 uitgezonden. Sean Spicer: "This will be the largest audience to witness an Emmy's, period. Both in person and around the world." pic.twitter.com/vH8sIEVGai — Axios (@axios) Mon Sep 18 00:00:00 MEST 2017