Hollywood maakt zich op voor Emmy Awards

TMA

17/09/17 - 18u35 Bron: BuzzE

Acteur Jeffrey Wright in Westworld. © ap.

In Los Angeles worden zondagavond de Primetime Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De HBO-serie Westworld is met 22 nominaties een van de grote kanshebbers tijdens de uitreiking. Ook de komedieshow Saturday Night Live van NBC, is in 22 categorieën genomineerd. De sciencefictionserie Westworld is met 12 miljoen kijkers per aflevering een kijkcijferhit voor HBO. De serie krijgt een tweede seizoen, waarvoor de Nederlandse actrice Katja Herbers is gecast.

Saturday Night Live (SNL) wordt in Amerika al sinds 1975 uitgezonden, maar dit seizoen is het best bekeken seizoen in 23 jaar. Alec Baldwin persifleert bijna wekelijks de Amerikaanse president Donald Trump. De Netflix-serie Stranger Things is met achttien nominaties eveneens een grote kanshebber bij de uitreiking van Amerika's belangrijkste televisieprijzen.



The Voice

Atlanta, Black-ish, Master of None en Modern Family zijn genomineerd in de categorie comedyseries, waarin ook Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt en Veep zijn genomineerd. De nominaties in de categorie dramaseries zijn: Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, House of Cards, Stranger Things, This Is Us en Westworld. The Voice is genomineerd in de categorie Reality Competion en neemt het daarin onder meer op tegen America Ninja Warrior en Top Chef.