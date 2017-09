Door: redactie

15/09/17 - 11u00

© Screenshot.

video Dat Mathias en Staf Coppens zich na vijf seizoenen nog steeds erg amuseren tijdens de opnames van 'Het Lichaam van Coppens' is wel duidelijk. De broers Coppens maakten in de aflevering van gisteren een zuurstoffles met een onkruidsproeier. Om de zuurstof in de tank te krijgen moest Mathias pompen en dat deed hij op de beats van 'Pompen' van Kraantje Pappie.