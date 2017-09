Deze vijf blockbusters kan je dit weekend op tv zien

© rv.

video De zomer is stilaan voorbij en dat laat zich voelen in het televisieaanbod. Dit weekend schotelen de Vlaamse zenders ons enkele interessante blockbusters voor. Wij hebben er vijf geselecteerd voor jou.

The Hunger Games: Mocking Jay, Part I Dankzij de Hunger Games-trilogie mag Jennifer Lawrence zich tegenwoordig koningin van Hollywood noemen. Onder anderen Emma Roberts, Shailene Woodley, Hailee Steinfeld en Chloe Grace Moretz solliciteerden voor de rol van Katniss Everdeen, maar wij kunnen ons niemand anders dan Lawrence voorstellen in die rol.



Tegen alle verwachtingen in heeft Katniss Everdeen (Lawrence) de Hunger Games twee keer overleefd. Maar ondanks dat ze de bloederige arena levend heeft verlaten, is ze nog steeds niet veilig. Haar geliefde Peeta Mellark (Josh Hutcherson) is gevangen genomen door Het Capitool dat uit is op wraak en president Snow maakt duidelijk dat niemand veilig is.



'The Hunger Games: Mocking Jay, Part I', vanavond om 20.30u op VTM. Lees ook VIDEO: Dit is de film over de 'slechtste film ooit gemaakt'

De eerste trailer voor '50 Shades Freed' is er, en die is donkerder dan ooit

VIDEO: Aan deze horrorfilm is 15 jaar gewerkt, nu komt hij eindelijk in de zalen





Inglorious Basterds Quentin Tarantino gooide bijna het volledige script in de prullenmand, omdat hij maar geen acteur kon vinden die het personage Hans Landa kon vertolken... tot hij Christophe Waltz ontdekte. De Oostenrijker zette de walgelijke maar ook ontzettend grappige jodenjager op fenomenale wijze neer. Zijn Hollywooddebuut leverde hem dan ook meteen een Oscar op. Inglorious Basterds is, naast gewelddadig, ook meeslepend en ronduit hilarisch. Tarantino verpakt zijn hommage aan de cinema in een fantastisch verhaal over nazijagers en een moordcomplot op Hitler.



Shosanna Dreyfus weet maar net te ontsnappen aan de nazitroepen van kolonel Hans Landa, die haar volledige familie heeft uitgemoord. Ze vlucht naar Parijs om er onder een nieuwe identiteit een cinema te openen. Ondertussen organiseren de 'Basterds' onder leiding van Lt. Aldo Raine (Brad Pitt) een klopjacht op nazi's. Met de hulp van de Duitse actrice Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) plannen ze de ultieme aanslag op Adolf Hitler en zijn entourage.



'Inglorious Basterds', vanavond om 22.40u op Q2.





Fool's Gold Voor Matthew McConaughey een van de grootste acteurs in Hollywood werd, was hij vooral te zien in lichte romantische komedies. Wie had gedacht dat de man vijf jaar na deze film een Oscar zou winnen.



Tess en Ben Finnagan zijn een getrouwd koppel dat hun geld verdient met het zoeken naar schatten. Helaas hebben ze al jaren niets meer gevonden en zitten ze dus ook aan de rand van bankroet. Als gevolg daarvan loopt hun huwelijk ook niet bepaald soepel meer en ze besluiten een scheiding aan te vragen. Maar op dat moment komen ze in aanraking met een aanwijzing die leidt naar een enorme schat...



'Fool's Gold', vanavond om 20.30u op VIJF.





Predator Voor een film met Arnold Schwarzenegger maken wij altijd tijd. De peetvader van de oneliners brengt in deze actiefilm zijn allerbeste exemplaar ten berde: 'Get to the choppa!'. Heerlijke over-the-top actie!



Dutch en zijn commando's worden in de jungle gedumpt om leden van een expeditie te gaan zoeken. De missie slaagt, maar wat ze niet weten is dat een onzichtbare jager in de bossen schuilt die menselijke prooien ontvelt en aan de bomen hangt. Al snel wordt duidelijk dat ze met een buitenaards wezen te maken hebben, dat het leuk vindt voor de sport op mensen te jagen. Maar de commando's zullen zich niet zonder gevecht laten pakken.



'Predator', vanavond om 20.40u op CAZ.