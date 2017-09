Hillary Clinton vergelijkt zichzelf in nieuw boek met wrede koningin Cersei Lannister

IB

14/09/17 - 00u15 Bron: The Huffington Post

Hillary Clinton tijdens een signeersessie van haar nieuwe boek 'What Happened' in New York. © photo news.

In Clinton's nieuwe boek 'What Happened', dat afgelopen dinsdag in de Verenigde Staten verscheen, beschrijft de voormalige presidentskandidate haar ervaring als de Democratische presidentskandidaat tijdens de Amerikaanse verkiezingsrace vorig jaar.

Vernederd Clinton schrijft het volgende:



"De menigte op de rallies van Trump riep vaker om mijn gevangenneming dan ik kan tellen. Ze schreeuwden 'schuldig!, schuldig!' zoals de religieuze zeloten in Game of Thrones 'shame shame' riepen terwijl Cersei Lannister terug naar haar paleis liep."



De actrice die de vernederende scene moest spelen, Lena Headey, zei dat niemand zo'n behandeling verdient. "Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat wanneer er mensen naar je schreeuwen en je er vreselijk uitziet, hoe je je dan zou voelen. Een deel van je is vreselijk bang. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is als mensen echt je bloed willen drinken. Cersei heeft fouten gemaakt, maar dit verdient ze niet", aldus de actrice. "Niemand verdient het om zo behandeld te worden."



En dat is precies het punt dat Clinton lijkt te willen maken.