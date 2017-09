Lady Gaga wil 'Radio Gaga' van de buis

sam

13/09/17 - 22u19 Bron: De Morgen

De makers van het Canvas-programma Radio Gaga kregen van de advocaten van popster Lady Gaga te horen dat ze de naam van hun veelgeprezen show moeten veranderen. Hij lijkt namelijk te veel op de beschermde naam van Hare Gagaheid.

Joris Hessels en Dominique Van Malder vertellen op Studio Brussel dat ze de vraag al ontvingen in februari. "Eerst moesten we erom lachen, maar het was toch vooral ook schrikken", zegt hij.



Helemaal gaga wordt het wanneer je weet dat de popster - echte naam Stefani Germanotta - haar naam gewoonweg zelf haalde bij het Queen-nummer Radio Gaga. Hessels zegt nog dat ze binnenkort contact gaan hebben met Gaga's advocaten.



Het derde seizoen van Radio Gaga start vanavond op Canvas. In het programma trekken Hessels en Van Malder met een mobiele studio naar een bijzondere plaats om daar 48 uur radio te maken.