Door: redactie

13/09/17 - 17u15

Acteur Maarten Goffin, bekend van Spitsbroers, heeft Braziliaanse roots. 34 jaar geleden werd hij geadopteerd uit een weeshuis in Salvador. © VTM.

video Acteur Maarten Goffin is vanavond te zien in Telefacts. Hij gaat in de reportage op zoek naar zijn biologische mama in Brazilië. Een zoektocht die lang heeft geduurd, vertelt hij zelf aan HLN-reporter Nasrien Cnops. Het meest ontroerende moment van de zoektocht was voor Goffin toen hij het verhaal rond zijn adoptie hoorde.