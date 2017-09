"Mijn dochter van 20 ligt op sterven, en dan wil die arts over orgaandonatie praten"

Sabine Vermeiren

13/09/17 - 22u25 Bron: Medialaan

De moeder van Lisa-Marie, het meisje dat het leven liet nadat ze in bad verdronk. © Medialaan.

Lisa-Marie wordt onwel in bad. De hulpverleners proberen haar erdoor te krijgen, maar toch overlijdt het 20-jarige meisje. In het VTM-programma 'Helden van hier: in de lucht' krijgen haar ouders de vraag of de organen van Lisa-Marie gedoneerd mogen worden. Haar mama legt uit hoe hartverscheurend die vraag was.